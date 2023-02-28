Новак Джокович обыграл Томаша Махача на старте турнира в Дубае

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.

Новак Джокович - Томаш Махач 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)

Серб выполнил 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Томаша Махача шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Новак Джокович сойдётся с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.