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Новак Джокович обыграл Томаша Махача на старте турнира в Дубае
Сербу пришлось попотеть
Фото: The Denver Channel
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.
Новак Джокович - Томаш Махач 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)
Серб выполнил 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Томаша Махача шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Новак Джокович сойдётся с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
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