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Рафаэль Надаль может покинуть топ-10 рейтинга АТР впервые за 18 лет
Его может вытеснить Тейлор Фритц
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль может вылететь из десятки мирового рейтинга после того, как пропустит "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Если американский игрок Тейлор Фритц наберёт 11 очков за ближайшие турниры, то вытеснит испанца из топ-10. Фритц может выполнить эту задачу, одолев канадца Дениса Шаповалова в ближайшем матче на турнире в Акапулько. Надаль неизменно находится в топ-10 рейтинга с 25 апреля 2005 года, то есть почти 18 лет подряд.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.
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