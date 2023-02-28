Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович продлил свою победную серию до 18 матчей
Серб проигрывал лишь в выставочном матче
Фото: Getty Images
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович одолел представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае и продлил свою победную серию.
Серб выиграл 18-й матч подряд на официальных турнирах. Джокович в этом году взял два титула — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговом чемпионате ATP, где переиграл пятерых соперников. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже на протяжении 18 игр кряду.
В следующем круге Новак Джокович встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена — 6:4, 3:6, 6:2.
Популярное сейчас
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- СМИ назвали тренерский штаб Ротаня в сборной Украины
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Крейчикова победила Швентек в финале Дубаи
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО