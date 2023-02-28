Новак Джокович продлил свою победную серию до 18 матчей

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович одолел представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае и продлил свою победную серию.

Серб выиграл 18-й матч подряд на официальных турнирах. Джокович в этом году взял два титула — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговом чемпионате ATP, где переиграл пятерых соперников. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже на протяжении 18 игр кряду.

В следующем круге Новак Джокович встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена — 6:4, 3:6, 6:2.