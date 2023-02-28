Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни Майами
Испанец может покинуть топ-10 рейтинга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своих социальных сетях выложил пост, в котором сообщил, что пропустит турниры категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами (США).
"Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там, буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летних турниров", — написал Надаль, прикрепив видео из спортзала.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
Популярное сейчас
- Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Ла Лиге
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО