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Надаль: Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни Майами

Теннис
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Испанец может покинуть топ-10 рейтинга

Надаль: Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своих социальных сетях выложил пост, в котором сообщил, что пропустит турниры категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

"Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там, буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летних турниров", — написал Надаль, прикрепив видео из спортзала.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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