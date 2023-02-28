Надаль: Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни Майами

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своих социальных сетях выложил пост, в котором сообщил, что пропустит турниры категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

"Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там, буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летних турниров", — написал Надаль, прикрепив видео из спортзала.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.