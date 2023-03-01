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Костюк стартовала с уверенной победы в Остине

Теннис
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Победа в двух сетах

Костюк стартовала с уверенной победы в Остине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинка Марта Костюк одержала победу на старте турнира в Остине над венгеркой Далмой Гальфи. Встреча продолжалась около полутора часов и завершилась в двух сетах.

В первой партии Костюк первой отдала свой гейм, однако не потеряла концентрации, ответила ответным брейком, а развязка наступила в последнем гейме, который на подаче Гальфи забрала Костюк. Второй сет для украинки оказался гораздо проще и завершился разгромной победой 6:1.

Следующей соперницей Костюк станет американка Мэдисон Бренгл. Встреча состоится 2 марта.

Олимпийские игры Теннис. WTA. Остин
Марта Костюк (Украина, 52) – Далма Гальфи (Венгрия, 83) 7:5, 6:1

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В статье: Марта Костюк
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