Костюк стартовала с уверенной победы в Остине

Украинка Марта Костюк одержала победу на старте турнира в Остине над венгеркой Далмой Гальфи. Встреча продолжалась около полутора часов и завершилась в двух сетах.

В первой партии Костюк первой отдала свой гейм, однако не потеряла концентрации, ответила ответным брейком, а развязка наступила в последнем гейме, который на подаче Гальфи забрала Костюк. Второй сет для украинки оказался гораздо проще и завершился разгромной победой 6:1.

Следующей соперницей Костюк станет американка Мэдисон Бренгл. Встреча состоится 2 марта.

Олимпийские игры Теннис. WTA. Остин

Марта Костюк (Украина, 52) – Далма Гальфи (Венгрия, 83) 7:5, 6:1