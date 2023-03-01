Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко и Ястремская вылетели на старте турниров в Монтеррее и Остине
Украинки завершили борьбу уже в первом круге
Фото: Eurosport
Две украинские теннисистки прекратили выступления на двух разных теннисных турнирах уже по итогам первого круга.
Леся Цуренко на турнире в Монтеррее в противостоянии с хорваткой Донной Векич выиграла первый сет. Однако по ходу второго, в котором Леся проигрывала 0:5, украинка снялась из-за травмы.
Даяна Ястремская в Остине доиграла матч против немки Анны-Лены Фридзам. Но уступила в двух сетах.
Ранее мы сообщали, что Марта Костюк
WTA. Монтеррей. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 98) – Донна Векич (Хорватия, 31) 6:2, 0:5, отказ Цуренко
WTA. Остин. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 103) - Анна-Лена Фридзам (Германия, 108) 4:6, 4:6
Популярное сейчас
- Экс-игрок Арсенала: Мудрик сидит на скамейке Челси. Это говорит о том, что он не игрок Поттера
- Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы
- Кубок Англии. Де Дзерби выводит Брайтон в четвертьфинал, вылет Лестера, очередной гол Соломона
- Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО