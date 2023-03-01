Цуренко и Ястремская вылетели на старте турниров в Монтеррее и Остине

Две украинские теннисистки прекратили выступления на двух разных теннисных турнирах уже по итогам первого круга.

Леся Цуренко на турнире в Монтеррее в противостоянии с хорваткой Донной Векич выиграла первый сет. Однако по ходу второго, в котором Леся проигрывала 0:5, украинка снялась из-за травмы.

Даяна Ястремская в Остине доиграла матч против немки Анны-Лены Фридзам. Но уступила в двух сетах.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк преодолела первый круг соревнований в Остине.

WTA. Монтеррей. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 98) – Донна Векич (Хорватия, 31) 6:2, 0:5, отказ Цуренко

WTA. Остин. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 103) - Анна-Лена Фридзам (Германия, 108) 4:6, 4:6