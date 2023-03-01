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Карлос Алькарас пропустит турнир в Акапулько

Теннис
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Теннисист получил травму

Карлос Алькарас пропустит турнир в Акапулько

Фото: ATP Tour

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Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) на харде из-за травмы.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Акапулько. Судя по тестам, которые мы провели сегодня утром, у меня растяжение подколенного сухожилия первой степени. Из-за этого не смогу играть в ближайшие несколько дней. Мне очень грустно, что я не могу выступать здесь, но сейчас пришло время подумать о том, как восстановиться и как можно скорее быть готовым продолжать играть. Надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время!" — написал Алькарас.

Напомним, что Карлос недавно выиграл турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также дошёл до финала на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где уступил британцу Кэмерону Норри.

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В статье: Карлос Алькарас
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