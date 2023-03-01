Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович обыграл голландца Таллона Грикспора и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

ATP-500. Дубай

Новак Джокович - Таллон Грикспор 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Таллона Грикспора 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (-) — Хуберт Хуркач (Польша).