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Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

Теннис
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Серб отдал сопернику 5 геймов

Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович обыграл голландца Таллона Грикспора и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

ATP-500. Дубай

Новак Джокович - Таллон Грикспор 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Таллона Грикспора 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (-) — Хуберт Хуркач (Польша).

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В статье: Новак Джокович
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