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Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
Серб отдал сопернику 5 геймов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович обыграл голландца Таллона Грикспора и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.
ATP-500. Дубай
Новак Джокович - Таллон Грикспор 6:2, 6:3
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Таллона Грикспора 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (-) — Хуберт Хуркач (Польша).
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