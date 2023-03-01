Борна Чорич пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв австралийца Танаси Коккинакиса.

Борна Чорич - Танаси Коккинакис 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. Танаси Коккинакис выполнил 20 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Чорича три эйса, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Чорич встретится с победителем пары Даниил Медведев (-) — Александр Бублик (Казахстан).