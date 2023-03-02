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Выставочный турнир в Лас-Вегасе отменён из-за снятия Карлоса Алькараса

Теннис
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Теннисист получил травму

Выставочный турнир в Лас-Вегасе отменён из-за снятия Карлоса Алькараса

Фото: sport.ru

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Выставочный турнир, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе, отменён после того, как испанец Карлос Алькарас получил травму и сообщил, что пропустит соревнования.

Напомним, Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участия в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за растяжения.

Ранее с выставочного турнира снялся Рафаэль Надаль, который должен был сыграть с Алькарасом. 36-летний испанец заявил, что сроки восстановления не позволяют ему сыграть в этом матче.

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В статье: Карлос Алькарас
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