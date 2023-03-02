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Выставочный турнир в Лас-Вегасе отменён из-за снятия Карлоса Алькараса
Теннисист получил травму
Фото: sport.ru
Выставочный турнир, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе, отменён после того, как испанец Карлос Алькарас получил травму и сообщил, что пропустит соревнования.
Напомним, Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участия в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за растяжения.
Ранее с выставочного турнира снялся Рафаэль Надаль, который должен был сыграть с Алькарасом. 36-летний испанец заявил, что сроки восстановления не позволяют ему сыграть в этом матче.
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