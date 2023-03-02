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Джокович: Я с нетерпением жду Олимпийских игр

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Серб хочет реабилитироваться за минувшую неудачу

Джокович: Я с нетерпением жду Олимпийских игр

Фото: GQ India

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович признался, что хочет принять участие в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

"Я с нетерпением жду Олимпийских игр. Надеюсь, что буду здоров и смогу выступить в следующем году на Олимпийских играх в Париже. Они будут проходить на грунте, на кортах "Ролан Гаррос", так что состоятся на знакомых площадках", — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

На последних Олимпийских играх в Пекине серб добрался до полуфинала, где проиграл немцу Александру Звереву — 6:1, 3:6, 1:6.

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В статье: Новак Джокович
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