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Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Дубае

Теннис
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Серб сумел дожать соперника

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Отметим, что сербский теннисист проводит первый турнир со своего успеха на Australian Open — 2023.

Новак Джокович обыграл 11-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача.

Новак Джокович - Хуберт Хуркач 6:3, 7:5

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Хуркача семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Дубае Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев — Борна Чорич.

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В статье: Новак Джокович
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