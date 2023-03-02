Новак Джокович одержал 20-ю победу подряд

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл 20-й матч подряд. Впечатляющая серия Новака началась ещё в прошлом сезоне, с титула на Итоговом чемпионате ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном раунде Джокович (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 11-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (5). Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

За выход в финал турнира в Дубае Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (-) — Борна Чорич (Хорватия).