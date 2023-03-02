Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович одержал 20-ю победу подряд
Серб продлил свою победную серию
Фото: Getty Images
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл 20-й матч подряд. Впечатляющая серия Новака началась ещё в прошлом сезоне, с титула на Итоговом чемпионате ATP.
Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном раунде Джокович (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 11-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (5). Встреча продлилась 1 час 23 минуты.
За выход в финал турнира в Дубае Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (-) — Борна Чорич (Хорватия).
Популярное сейчас
- В СНБО анонсировали новую стратегию деоккупации Крыма
- Легионер Динамо может сменить гражданство – Источник
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Карлос Алькарас назвал причину поражения в финале турнира в Рио-де-Жанейро
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО