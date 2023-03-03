Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине

В пятницу, 3 марта украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Остине. Украинка обыграла американку Мэдисон Бренгл.

Матч продлился 1 час и 44 минуты за это время Костюк реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.

В свою очередь соперница выиграла три из четырех возможностей взять подачу соперницы. В 1/4 финала Марта сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии.

WTA. Остин. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 3:6, 6:0