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Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Теннис
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Украинка в решающем сете просто деклассировала соперницу

Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 3 марта украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Остине. Украинка обыграла американку Мэдисон Бренгл.

Матч продлился 1 час и 44 минуты за это время Костюк реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.

В свою очередь соперница выиграла три из четырех возможностей взять подачу соперницы. В 1/4 финала Марта сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии.

WTA. Остин. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 3:6, 6:0

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В статье: Марта Костюк
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