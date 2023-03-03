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Рафаэль Надаль впервые за 18 лет покинет топ-10 рейтинга АТР

Теннис
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Испанец на смог удержаться в десятке лучших

Рафаэль Надаль впервые за 18 лет покинет топ-10 рейтинга АТР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль покинет десятку лучших теннисистов мира впервые с 2005 года.

3 марта, теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика). Таким образом, после турнира в Индиан-Уэллсе Надаль точно покинет топ-10 рейтинга.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

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В статье: Рафаэль Надаль
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