Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира в Остине

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам вышли в полуфинал парного турнира в Остине (США). В четвертьфинальном матче они обыграли Алишу Паркс и Слоан Стивенс из США.

Остин, США. Четвертьфинал

Надежда Киченок/Анна-Лена Фридсам (Украина/Германия) - Алиша Паркс/Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:3

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам сделали один брейк в первом сете и два во втором, не проиграв ни одного гейма на своих подачах.

За выход в финал Киченок и Фридсам будут бороться против победительниц матча Сабина Зейналова/Шарлотта Чаватипон (Украина/США) - Эрин Рутлифф/Алдила Сутджиади (Новая Зеландия/Индонезия).