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Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира в Остине
Украинка может побороться за титул
Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам вышли в полуфинал парного турнира в Остине (США). В четвертьфинальном матче они обыграли Алишу Паркс и Слоан Стивенс из США.
Остин, США. Четвертьфинал
Надежда Киченок/Анна-Лена Фридсам (Украина/Германия) - Алиша Паркс/Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:3
Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам сделали один брейк в первом сете и два во втором, не проиграв ни одного гейма на своих подачах.
За выход в финал Киченок и Фридсам будут бороться против победительниц матча Сабина Зейналова/Шарлотта Чаватипон (Украина/США) - Эрин Рутлифф/Алдила Сутджиади (Новая Зеландия/Индонезия).
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