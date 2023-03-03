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Джокович высказался об участии в Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Серб надеется, что ему удастся получить разрешение
фото - flashscore.com.ua
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович заявил, что не думает о жеребьёвке "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), пока не решён вопрос с его участием в турнире.
"Посмотрим, какое будет решение, и тогда я решу, что буду делать. Я не буду её ждать (жеребьёвку. — Прим. "Чемпионата"), пока не узнаю, смогу ли участвовать. Каким бы ни было решение, оно будет озвучено до жеребьёвки", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, сербу могут отказать во въезде в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.
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