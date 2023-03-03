  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль: Я хочу быть в топ-10 рейтинга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль: Я хочу быть в топ-10 рейтинга

Теннис
(1 голосов)

Испанец впервые за 18 лет покинул топ-10

Рафаэль Надаль: Я хочу быть в топ-10 рейтинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал вылет из топ-10 мирового рейтинга.

Напомним, что испанец покинет лучшую десятку впервые с 2005 года.

"Я предпочитаю быть в топ-10, это очевидно, но, в конце концов, приходится принимать вещи такими, какие они есть. Со всеми травмами, которые я получил за последние 18 лет, ни разу не покидая топ-10, это практически чудо. Многое произошло за последний год: травма ребра, два разрыва в зоне брюшной полости, теперь поясничная мышца, проблемы с ногами. В теннисе с рейтингом, который длится год, есть много вещей, влияющих на твоё место. Если вы не играете, вы вылетаете из топ-10", — приводит слова Надаля Punto de Break.

По теме
yellow-arrow
Джокович высказался об участии в Мастерсе в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира в Остине
yellow-arrow
Рафаэль Надаль впервые за 18 лет покинет топ-10 рейтинга АТР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде