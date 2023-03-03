Рафаэль Надаль: Я хочу быть в топ-10 рейтинга

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал вылет из топ-10 мирового рейтинга.

Напомним, что испанец покинет лучшую десятку впервые с 2005 года.

"Я предпочитаю быть в топ-10, это очевидно, но, в конце концов, приходится принимать вещи такими, какие они есть. Со всеми травмами, которые я получил за последние 18 лет, ни разу не покидая топ-10, это практически чудо. Многое произошло за последний год: травма ребра, два разрыва в зоне брюшной полости, теперь поясничная мышца, проблемы с ногами. В теннисе с рейтингом, который длится год, есть много вещей, влияющих на твоё место. Если вы не играете, вы вылетаете из топ-10", — приводит слова Надаля Punto de Break.