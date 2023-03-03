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Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Остине

Теннис
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Украинка одержала уверенную победу

Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Остине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марты Костюк вышла в полуфинал турнира в Остине. В 1/4 финала она уступила немке Анне-Лене Фридзам.

Open Austin, 1/4 финала

Марта Костюк – Анна-Легна Фридзам – 2:0 (7:6, 6:2)

Первый сет проходил на равных и в конце концов дело дошло до тай-брейка.

Вторая партия началась с нового обмена брейками, вскоре инициативой завладела украинская теннисистка. Выиграв последний гейм на собственной подаче, Костюк получила шанс завершить матч матч победой и реализовала его..

В полуфинале Костюк встретится с победительницей пары Калинская – Коллинс.

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В статье: Марта Костюк
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