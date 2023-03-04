Костюк: Надо просто делать все, на что ты способна

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №52) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA 250 в Остине (США). Ее слова цитирует БТУ:

"Я знаю, что Фридзам – сложная соперница, от нее прилетают очень тяжелые мячи, так что что-то придумать в таких условиях бывает непросто. Это совсем другая ситуация, если сравнивать с игрой Мэдисон Брэнгл, с которой я играла вчера.

Я просто старалась сохранять спокойствие. В первой партии у меня почти в каждом гейме были брейкпойнты. Я чувствовала напряжение, потому что не могла наконец взять ее подачу. И когда мне это удалось, тогда я расслабилась и дальше не смогла подать на сет. Я просто пыталась играть очко за очком.

Как я измеряю для себя успех в 20 лет? Не думаю, что хорошая идея измерять его по рейтингу или титулам, потому что большинство игроков проигрывают еженедельно, поэтому это непростой спорт.

Я просто наблюдаю за тем, как играю, как прогрессирую. Если все верно работает, то и итог будет. По другую сторону сетки есть другие девушки, они тоже работают, есть моменты, которые зависят от соперницы.

Нужно просто делать все, на что ты способна, тогда все получится хорошо, мне кажется" - сказала она.