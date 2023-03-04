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Джоковича не пускают в США, он пропустит Индиан Уэллс

Теннис
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Сделай вакцину – ездь беспрепятственно

Джоковича не пускают в США, он пропустит Индиан Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович не сможет посетить США. Власти запретили въезд титулованному спортсмену в марте из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса.

Ранее сербский теннисист просил разрешить ему сыграть на Индиан Уэллс и Майами без прививки, однако, как видим, он получил отказ.

"Джо Байден обязан сейчас это исправить, дать исключение и разрешить Джоковичу выступить в Штатах", - написал сенатор Скотт.

Напомним, что власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.

"Мастерсы" в Майами и Индиан-Уэллс пройдут с 19 марта по 2 апреля и с 6 по 19 марта соответственно.

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В статье: Новак Джокович
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