Джоковича не пускают в США, он пропустит Индиан Уэллс

Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович не сможет посетить США. Власти запретили въезд титулованному спортсмену в марте из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса.

Ранее сербский теннисист просил разрешить ему сыграть на Индиан Уэллс и Майами без прививки, однако, как видим, он получил отказ.

"Джо Байден обязан сейчас это исправить, дать исключение и разрешить Джоковичу выступить в Штатах", - написал сенатор Скотт.

Напомним, что власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.

"Мастерсы" в Майами и Индиан-Уэллс пройдут с 19 марта по 2 апреля и с 6 по 19 марта соответственно.