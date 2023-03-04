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Украинский теннисист Приходько играет в паре с россиянином и говорит, что национальность не имеет значения
В голове каша – все по стандарту
ФТУ. Олег Приходько
Украинский теннисист, 25-летний Олег Приходько выступает в паре с россиянином и заявляет, что национальность не важна, а людей надо судить по их поступкам. Также уроженец Павлограда против запрета россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024.
Об игре в паре с россиянином:
"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить по его поступкам, а не по его национальности."
О девушке-россиянке:
"У меня много друзей из россии и беларуси, также моя девушка из россии. Все они всячески помогают мне и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок."
Об Олимпиаде:
"По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов из беларуси и россии, мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я думаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, все войны останавливались, а сейчас это часть войны.
Спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь."
Напомним, что ранее Марта Костюк
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