Украинский теннисист Приходько играет в паре с россиянином и говорит, что национальность не имеет значения

Украинский теннисист, 25-летний Олег Приходько выступает в паре с россиянином и заявляет, что национальность не важна, а людей надо судить по их поступкам. Также уроженец Павлограда против запрета россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024.

Об игре в паре с россиянином:

"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить по его поступкам, а не по его национальности."

О девушке-россиянке:

"У меня много друзей из россии и беларуси, также моя девушка из россии. Все они всячески помогают мне и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок."

Об Олимпиаде:

"По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов из беларуси и россии, мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я думаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, все войны останавливались, а сейчас это часть войны.

Спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь."