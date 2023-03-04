Ястремская второй год подряд получит wild card на Indian Wells

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Indian Wells 2023. Наша спортсменка стала одной из 8 девушек, получивших wild card на турнир.

Мужчины:

Джек Сок (США)

У Ибин (Китай)

Брендон Холт (США)

Александер Ковачевич (США)

Доминик Тим (Австрия)

Женщины:

София Кенин (США)

Эмма Наварро (США)

Энн Ли (США)

Кэти Макнелли (США)

Кэти Волынец (США)

Пейтон Стирнс (США)

Элизабет Мандлик (США)

Даяна Ястремская (Украина)

Напомним, что в прошлом году Ястремская проиграла в первом круге турнира. Она уступила Каролин Гарсии из Франции в трехсетовом поединке.

Также на Indian Wells сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.