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Ястремская второй год подряд получит wild card на Indian Wells
Желаем удачной игры
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Indian Wells 2023. Наша спортсменка стала одной из 8 девушек, получивших wild card на турнир.
Мужчины:
Джек Сок (США)
У Ибин (Китай)
Брендон Холт (США)
Александер Ковачевич (США)
Доминик Тим (Австрия)
Женщины:
София Кенин (США)
Эмма Наварро (США)
Энн Ли (США)
Кэти Макнелли (США)
Кэти Волынец (США)
Пейтон Стирнс (США)
Элизабет Мандлик (США)
Даяна Ястремская (Украина)
Напомним, что в прошлом году Ястремская проиграла в первом круге турнира. Она уступила Каролин Гарсии из Франции в трехсетовом поединке.
Также на Indian Wells сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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