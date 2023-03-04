  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович пропустит Мастерсы в США
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович пропустит Мастерсы в США

Теннис
(1 голосов)

Американские сенаторы сообщили, что Новак Джокович получил отказ на въезд в США в марте.

Джокович пропустит Мастерсы в США

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио сообщили, что 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович получил от правительства США отказ на просьбу предоставить ему право на въезд в стране без прививки от коронавируса.

Политики призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию. "Джо Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах", — написал Скотт в своих социальных сетях.

"Данный отказ кажется нелогичным и несовместимым с вашей собственной линией. Отсутствие риска для здоровья населения наряду с явной пользой от его участия в событии, которое станет важным двигателем для нашей местной экономики, должно упростить принятие решения и послужить прецедентом для других в его положении", — написали сенаторы в письме к Байдену.

Ранее власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет продлён снова, то серб сможет сыграть на US Open — 2023 и на летних "Мастерсах". Однако в марте Новак рискует пропустить сразу два "Мастерса".

По теме
yellow-arrow
Костюк получила соперницу на полуфинал турнира в Остине
yellow-arrow
Ястремская второй год подряд получит wild card на Indian Wells
yellow-arrow
Украинский теннисист Приходько играет в паре с россиянином и говорит, что национальность не имеет значения
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде