Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович пропустит Мастерсы в США
Американские сенаторы сообщили, что Новак Джокович получил отказ на въезд в США в марте.
Фото: The Denver Channel
Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио сообщили, что 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович получил от правительства США отказ на просьбу предоставить ему право на въезд в стране без прививки от коронавируса.
Политики призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию. "Джо Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах", — написал Скотт в своих социальных сетях.
"Данный отказ кажется нелогичным и несовместимым с вашей собственной линией. Отсутствие риска для здоровья населения наряду с явной пользой от его участия в событии, которое станет важным двигателем для нашей местной экономики, должно упростить принятие решения и послужить прецедентом для других в его положении", — написали сенаторы в письме к Байдену.
Ранее власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет продлён снова, то серб сможет сыграть на US Open — 2023 и на летних "Мастерсах". Однако в марте Новак рискует пропустить сразу два "Мастерса".
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
- Александрия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023
- Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО