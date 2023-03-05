Киченок не сумела выйти в финал парного разряда в Остине

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в полуфинале парного разряда турнира в Остине (США).

В дуэте с Аной-Леной Фридзам украинско-немецкий дуэт уступил паре Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдили Суттджиади (Индонезия).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победительниц встречи, на счету которых 0 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 0 двойных ошибок.

В решающем матче за главный титул пара Рутлифф/Сутджиади будет играть против дуэта Мелихар/Перес.