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Киченок не сумела выйти в финал парного разряда в Остине

Теннис
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Киченок не сумела выйти в финал парного разряда в Остине

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в полуфинале парного разряда турнира в Остине (США).

В дуэте с Аной-Леной Фридзам украинско-немецкий дуэт уступил паре Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдили Суттджиади (Индонезия).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победительниц встречи, на счету которых 0 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 0 двойных ошибок.

В решающем матче за главный титул пара Рутлифф/Сутджиади будет играть против дуэта Мелихар/Перес.

Напомним, ранее Марта Костюк вышла в финал одиночного разряда.

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В статье: Надежда Киченок
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