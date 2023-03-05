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Костюк: Для меня самое важное, что я учусь и расту

Теннис
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К новым победам

Костюк: Для меня самое важное, что я учусь и расту

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в финал турнира серии WTA 250 в Остине (США). Ее слова цитирует БТУ:

"Во-первых, хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Я снова играла с американкой, поэтому благодарю вас. Здесь много болельщиков на трибунах. Обычно на турнирах серии 250 не очень много людей. Но здесь столько людей это заставляет мое сердце таять.

До этого матча я проиграла в 4 полуфиналах. Не буду врать, я нервничала перед игрой. Я не знала, каким выйдет этот матч. Коллинс раньше была в первой десятке рейтинга, она была в финале турнира Grand Slam, у нее много достижений. Я не ожидала легкого матча. Понятно, что сейчас я очень счастлива.

Я старалась всегда помнить это мнение, что я должна играть активно. Это собственно то, над чем я сама много работаю. Я не ожидала, что смогу выиграть в двух сетах менее чем за 1,5 часа. Но это теннис. Каждый день – это новый день. Я очень счастлива. Для меня самое важное, что я учусь и расту" – сказала она.

Напомним, что ранее Надежда Киченок проиграла в полуфинале турнира в Остине.

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В статье: Марта Костюк
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