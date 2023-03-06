  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинце покорился турнир WTA 250 в Остине

Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисистка Марта Костюк завоевала первый трофей WTA в своей карьере, добыв победу на турнире WTA 250 в Остине (США).

В финале украинка противостояла теннисистке из России - Варваре Грачовой, Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.

Стоит отметить, что Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере.

Интересно и то, что победа на турнире в США позволит нашей теннисистке дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.

WTA 250. Остин (США). Одиночный разряд. Финал

Марта Костюк - Варвара Грачева - 2:0 (6:3, 7:5)

По теме
yellow-arrow
Костюк: Для меня самое важное, что я учусь и расту
yellow-arrow
Киченок не сумела выйти в финал парного разряда в Остине
yellow-arrow
Костюк впервые в карьере вышла в финал WTA-турнира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде