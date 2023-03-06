Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале

Украинский теннисистка Марта Костюк завоевала первый трофей WTA в своей карьере, добыв победу на турнире WTA 250 в Остине (США).



В финале украинка противостояла теннисистке из России - Варваре Грачовой, Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.



Стоит отметить, что Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере.



Интересно и то, что победа на турнире в США позволит нашей теннисистке дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.

WTA 250. Остин (США). Одиночный разряд. Финал

Марта Костюк - Варвара Грачева - 2:0 (6:3, 7:5)