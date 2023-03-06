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Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале
Украинце покорился турнир WTA 250 в Остине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисистка Марта Костюк завоевала первый трофей WTA в своей карьере, добыв победу на турнире WTA 250 в Остине (США).
В финале украинка противостояла теннисистке из России - Варваре Грачовой, Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.
Стоит отметить, что Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере.
Интересно и то, что победа на турнире в США позволит нашей теннисистке дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.
WTA 250. Остин (США). Одиночный разряд. Финал
Марта Костюк - Варвара Грачева - 2:0 (6:3, 7:5)
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