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Марта Костюк: Я хочу посвятить этот титул Украине

Теннис
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Украинка не осталась в стороне и ещё раз напомнила всем фанатам о ситуации в Украине

Марта Костюк: Я хочу посвятить этот титул Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла россиянку Варвару Грачеву в финале турнира WTA в Остине.

По итогам матча украинка высказалась и о вторжении России в Украину.

""Слава Украине". "В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые сейчас сражаются и гибнут... Очевидно, что это очень особенный момент", - добавила 20-летняя украинка.

Напомним, что после победы над Варварой Грачевой Костюк не стала пожимать ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
BTU

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