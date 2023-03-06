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Марта Костюк: Я хочу посвятить этот титул Украине
Украинка не осталась в стороне и ещё раз напомнила всем фанатам о ситуации в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла россиянку Варвару Грачеву в финале турнира WTA в Остине.
По итогам матча украинка высказалась и о вторжении России в Украину.
""Слава Украине". "В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые сейчас сражаются и гибнут... Очевидно, что это очень особенный момент", - добавила 20-летняя украинка.
Напомним, что после победы над Варварой Грачевой Костюк не стала пожимать ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.
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