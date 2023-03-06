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Костюк обновила личный рекорд в обновленном рейтинге WTA

Теннис
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Украинки улучшили свои позиции

Костюк обновила личный рекорд в обновленном рейтинге WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 6 марта WTA опубликовала обновленнный рейтинг. Украинская теннисистка Ангелина Калинина сохранила за собой место тридцатке лучших теннисисток мирового рейтинга (29-я строчка).

Марта Костюк одержала победу и поднялась на 12 позиций, таким образом обновив свой личный рекорд (40).

Еще две украинки Катерина Байндл - 82-е место (+2) и Леся Цуренко - 95-е место (+3) улучшили свои позициии. Даяна Ястремская потеряла очки и опустилась на 142-ю строчку (-39).

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила за собой 8-ю строчку, Марта Костюк занимает - 33-е место (-1), а Надежда Киченок, после выхода в полуфинал в Остине, поднялась на 60-ю позицию (+3).

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В статье: WTA
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