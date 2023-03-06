Рафаэль Надаль рассказал, когда может вернуться на корт

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль рассказал о своём восстановлении после травмы и ответил на вопрос о сроках своего возвращения в тур.

"Я наблюдаюсь каждую неделю, провожу различные тесты, чтобы отслеживать прогресс восстановления. Я мало разговаривал после того, что случилось в Австралии, но там произошёл большой срыв. Это был разрыв мышцы, я немного порвал сухожилие. Это очень проблемная область мышцы, поэтому прогресс происходит медленнее, чем хотелось бы.

Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как быть терпеливым. Это правда, что время идёт и мне уже не 20 лет. И после каждого сезона, подобного тому, что я провожу, организм устаёт, но я делаю всё, что в моих силах. Каждый день я на тренировке в академии: спортзал, восстановление, 15 или 20 минут на корте, чтобы моя рука не деградировала.

Что касается моего возвращения, то я не знаю, будет ли это Монте-Карло, Барселона или Мадрид, но я хочу играть. Поэтому как только я смогу, я вернусь. И я работаю каждый день, чтобы это произошло как можно скорее", — приводит слова Надаля Punto de Break.