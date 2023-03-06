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Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Лугано
Украинец сумел вырвать победу
Виталий Сачко вышел в основную сетку "челленджера" в Швейцарии. В финале квалификации украинец обыграл Эдаса Бутвиласа из Литвы.
Лугано, Швейцария. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Эдас Бутвилас (Литва) 6:4, 3:6, 6:2
Украинский теннисист неплохо начал матч, но отдал преимущество соернику во втором сете. Сачко во второй раз в этом году сыграет в основе соревнований ATP Challenger Tour
Для Виталия турнир в Лугано - шестой на этом уровне в текущем сезоне.
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