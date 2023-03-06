Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Лугано

Виталий Сачко вышел в основную сетку "челленджера" в Швейцарии. В финале квалификации украинец обыграл Эдаса Бутвиласа из Литвы.

Лугано, Швейцария. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Эдас Бутвилас (Литва) 6:4, 3:6, 6:2

Украинский теннисист неплохо начал матч, но отдал преимущество соернику во втором сете. Сачко во второй раз в этом году сыграет в основе соревнований ATP Challenger Tour

Для Виталия турнир в Лугано - шестой на этом уровне в текущем сезоне.