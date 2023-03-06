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Крутых успешно преодолел первый раунд турнира в Лугано

Теннис
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Украинец не испытал проблем

Крутых успешно преодолел первый раунд турнира в Лугано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Крутых вышел во второй круг "челленджера" в Швейцарии. В первом раунде украинец обыграл Йелле Селса из Нидерландов.

Лугано, Швейцария. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Йелле Селс (Нидерланды) 6:4, 7:5

Украинский теннисист провёл на корте чуть больше полутора часа. За это время Крутых выполнил четыре эйса, допустив столько же двойных ошибок, реализовал половину из шести заработанных брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

В следующем круге Алексей встретится с победителем матча Отто Виртанен (Финляндия) - Якуб Паул (Швейцария, WC).

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В статье: Алексей Крутых
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