Крутых успешно преодолел первый раунд турнира в Лугано

Алексей Крутых вышел во второй круг "челленджера" в Швейцарии. В первом раунде украинец обыграл Йелле Селса из Нидерландов.

Лугано, Швейцария. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Йелле Селс (Нидерланды) 6:4, 7:5

Украинский теннисист провёл на корте чуть больше полутора часа. За это время Крутых выполнил четыре эйса, допустив столько же двойных ошибок, реализовал половину из шести заработанных брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

В следующем круге Алексей встретится с победителем матча Отто Виртанен (Финляндия) - Якуб Паул (Швейцария, WC).