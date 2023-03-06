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Новак Джокович пропустит турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Причина такого решения не называется

Новак Джокович пропустит турнир в Индиан-Уэллсе

Фото: Tennis World

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович не выступит на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В основной сетке Джоковича заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили.

Напомним, ранее стало известно, что сербский игрок получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса.

Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить Джоковичу участвовать в турнирах.

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В статье: Новак Джокович
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