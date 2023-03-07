Леся Цуренко пробилась во второй круг квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В первом круге она обыграла Тэйлор Таусенд.

Индиан-Уэллс. Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Тэйлор Таунсенд 6:7(5), 6:1, 6:1

На тай-брейке Леся Цуренко упустила свое преимущество, проиграв пять розыгрышей подряд.

Леся Цуренко выиграла 15-й матч в этом году и за выход в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллс сыграет против британской теннисистки Кэти Бултер (№151 WTA).