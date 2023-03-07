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Илья Марченко вышел в основной круг турнира в Пуэрто-Вальярте
Украинец вырвал победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в финальном раунде отбора на "челленджере" в Мексике. Во втором круге квалификации он обыграл Алекса Рыбакова из США.
Пуэрто-Вальярта, Мексика. Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Алекс Рыбаков (США) 7:6(0), 7:6(1)
В первом сете Марченко сделал брейк в одиннадцатом гейме, но не сумел подать на сет. На тай-брейке украинец выиграл семь розыгрышей подряд. Во второй партии на тай-брейке Марченко вновь доминировал, проиграв лишь один мяч.
В основной сетке мексиканского "челленджера" Марченко сыграет против аргентинца Гвидо Андреоцци.
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