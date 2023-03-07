Илья Марченко вышел в основной круг турнира в Пуэрто-Вальярте

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в финальном раунде отбора на "челленджере" в Мексике. Во втором круге квалификации он обыграл Алекса Рыбакова из США.

Пуэрто-Вальярта, Мексика. Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Алекс Рыбаков (США) 7:6(0), 7:6(1)

В первом сете Марченко сделал брейк в одиннадцатом гейме, но не сумел подать на сет. На тай-брейке украинец выиграл семь розыгрышей подряд. Во второй партии на тай-брейке Марченко вновь доминировал, проиграв лишь один мяч.

В основной сетке мексиканского "челленджера" Марченко сыграет против аргентинца Гвидо Андреоцци.