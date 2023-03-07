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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Лугано
Украинец одержал победу в двух сетах
Виталий Сачко успешно стартовал на "челленджере" в Швейцарии. В матче первого круга он одолел Якуба Паула из Швейцарии.
Лугано, Швейцария. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Якуб Паул (Швейцария) 6:4, 6:3
Украинский теннисист во второй раз в этом сезоне играет в основной сетке соревнований и праздновал первую победу.
Следующий соперник украинца станет победитель матча Гейс Брауэр (Нидерланды) - Алтуг Челикбилек (Турция).
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