Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Лугано

Виталий Сачко успешно стартовал на "челленджере" в Швейцарии. В матче первого круга он одолел Якуба Паула из Швейцарии.

Лугано, Швейцария. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Якуб Паул (Швейцария) 6:4, 6:3

Украинский теннисист во второй раз в этом сезоне играет в основной сетке соревнований и праздновал первую победу.

Следующий соперник украинца станет победитель матча Гейс Брауэр (Нидерланды) - Алтуг Челикбилек (Турция).