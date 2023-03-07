Марта Костюк: Я сразу предупредила WTA, что не буду пожимать руку Грачевой

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью порталу BTU рассказала о своем дебютном титуле на турнирах WTA и о матча с россиянкой.

На прошлой неделе 20-летняя украинка впервые сыграла в финале турнира WTA и завоевала свой дебютный одиночный титул на этом уровне, обыграв в решающем матче турнира в Остине россиянку Варвару Грачёву.

- Марта, поздравляем с победой. Уже удалось отойти от эмоций победного финала? Какие впечатления от первого титула на этом уровне?

- Перед игрой особенно утром было много эмоций, поэтому не могу сказать, что я как-то особенно эмоционально сейчас переживаю эту победу. Было проделано много работы за много лет и было ощущение что для нее пришло время. Это не было для меня какой-то сенсацией или сюрпризом. Поэтому я в целом спокойна и была спокойна сразу после церемонии награждения.

- Выигрыш первого титула, как и первая победа над топ-10, думаю, для тебя является определенным стимулом и одновременно давлением. С первым пунктом уже разобралась, со вторым теперь будет легче морально?

- На самом деле можно сказать, что я обыгрывала людей из топ-10. Например Лену Рыбакину, если бы ей засчитали очки за Уимблдон, то она бы уже была на тот момент в десятке, или когда я победила Гарбинье Мугурусу на Ролан Гаррос, она стояла 12-й, но это игрок, выигравший несколько "мэйджоров". Да, у меня пока нет побед над топ-10, но если взять мой матч против Белинды Бенчич в Дубае, это был один из самых ярких матчей в моей карьере, несмотря на то, что я его проиграла. Если честно, то лучше я проиграю такую достойную битву, чем обыграю кого-то из топ-10 в их плохой день. Для меня гораздо важнее то, как я играю, чем просто статистика побед в матчах с соперниками топ-10.

- После выигранного матчбола ты не пожала руку Грачёвой и отказалась от совместного фото на церемонии награждения. Это было заранее продумано или было спонтанное решение на корте? Не прилетело после от WTA за нарушение протокола?

- Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы - для них это не стало сюрпризом. Мы обговорили, что возможно будет сделать фото перед игрой, потому что между нами будут люди и это будет начало поединка, но я четко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и это могли как-то использовать. Они в принципе с пониманием к этому относятся, поэтому никаких вопросов не было.

- Если говорить о Грачёвой, то после вашего матча на Ролан Гаррос несколько лет назад, ты отзывалась о ней очень позитивно и даже поддержала ее после вашего матча, где ты ее разгромила. Сейчас, как я понимаю, она не вошла в число тех людей, кто поддержал тебя или как-то высказал свое негативное отношение к войне в Украине?

- Да, Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения вторжения России в Украину, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас, поддерживает войну.