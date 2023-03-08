Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко вышла в основную сетку Индиан-Уэллс
Украинка снова преодолела отборочный этап
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела американку Кэти Бултер в финале квалификации турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Поединок длился два с половиной часа и затянулся на три сета. Единую партию украинка проиграла на тай-брейке. У украинки ни одного ейса (0:2), однако меньше невынужденных ошибок ( 3:7). Также Цуренко значительно лучше реализовывала брейк-поинты (8/11 против 5/15).
Уже известно, что в основной сетке Цуренко сыграет с китаянкой Лень Чжу, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA.
WTA. Индиан-Уэллс. Квалификация. Финал
Леся Цуренко (Украина, 95) - Кэти Бултер (США, 151) 6:3, 6:7, 6:4
Популярное сейчас
- Плюс еще семьсот хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 7 марта
- Сборная Украины U-17 начала отбор элит-раунда Евро-2023 с победы над Кипром
- ЛЧ. Бенфика – Брюгге 5:1. Доминация, как она есть
- Костюк впервые в карьере выиграла титул турнира WTA, обыграв россиянку в финале
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО