Цуренко вышла в основную сетку Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела американку Кэти Бултер в финале квалификации турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Поединок длился два с половиной часа и затянулся на три сета. Единую партию украинка проиграла на тай-брейке. У украинки ни одного ейса (0:2), однако меньше невынужденных ошибок ( 3:7). Также Цуренко значительно лучше реализовывала брейк-поинты (8/11 против 5/15).

Уже известно, что в основной сетке Цуренко сыграет с китаянкой Лень Чжу, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA.

WTA. Индиан-Уэллс. Квалификация. Финал

Леся Цуренко (Украина, 95) - Кэти Бултер (США, 151) 6:3, 6:7, 6:4