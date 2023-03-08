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Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Мексике
Украинец успешно стартовал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу на старте турнира в Мексике. В матче первого круга он обыграл Гвидо Андреоцци из Аргентины.
Пуэрто-Вальярта, Мексика. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) 6:3, 6:4
Матч продолжался около 1 часа и 30 минут.
За это время украинец четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку, проиграл два гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.
За выход в четвертьфинал Марченко сыграет против американца Кристиана Лангмо.
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