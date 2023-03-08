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Свитолина: Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы

Теннис
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Украинка поздравила женщин

Свитолина: Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Элина Свитолина поздравила украинок с Международным днем борьбы за права женщин.

"Украинские женщины, вы невероятны. Весь мир узнал, как мы сильны, смелы, как мы объединяемся и помогаем друг другу. Мы именно та движущая сила, которую невозможно остановить.

Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы", – написала Свитолина.

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В статье: Элина Свитолина
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