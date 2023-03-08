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Новак Джокович сыграет на турнире категории ATP-250 в Баня-Луке

Теннис
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В турнире примет участие и Гаэль Монфис

Новак Джокович сыграет на турнире категории ATP-250 в Баня-Луке

Фото: Tennis World

Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", серб Новак Джокович, швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис планируют выступить на турнире категории ATP-250, который пройдёт в апреле в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), пишет Tennis 365.

Последние два года соревнования, также именуемые "Открытым чемпионатом Сербии", проходили в Белграде, но сейчас их пришлось перенести из-за ремонта в теннисном центре Джоковича. Предполагается, что в 2024-м турнир вернётся в Сербию, однако это зависит и от переговоров с владельцем лицензии — Ионом Цириаком.

Сообщается, что помимо Джоковича на соревнованиях в этом году выступят сербские теннисисты Ласло Джере, Филип Краинович и Душан Лайович.

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В статье: Новак Джокович
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