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Новак Джокович сыграет на турнире категории ATP-250 в Баня-Луке
В турнире примет участие и Гаэль Монфис
Фото: Tennis World
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", серб Новак Джокович, швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис планируют выступить на турнире категории ATP-250, который пройдёт в апреле в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), пишет Tennis 365.
Последние два года соревнования, также именуемые "Открытым чемпионатом Сербии", проходили в Белграде, но сейчас их пришлось перенести из-за ремонта в теннисном центре Джоковича. Предполагается, что в 2024-м турнир вернётся в Сербию, однако это зависит и от переговоров с владельцем лицензии — Ионом Цириаком.
Сообщается, что помимо Джоковича на соревнованиях в этом году выступят сербские теннисисты Ласло Джере, Филип Краинович и Душан Лайович.
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