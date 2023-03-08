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Супруг Свитолиной высказался о возвращении в тур

Теннис
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Гаэль долгое время не играл

Супруг Свитолиной высказался о возвращении в тур

Новина українською

Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист "Ролан Гаррос" 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис высказался о скором возвращении в тур. Француз не выступал более полугода из-за травмы.

"Чувствую себя отлично. Я не играл несколько месяцев. Я на несколько недель уехал от своей маленькой принцессы. Это произошло впервые. Смешанные чувства, в хорошем смысле.

Я был с ней с первого дня, а теперь, когда я вернулся в тур, это другой опыт. Она здорова, я тоже снова набрал форму и здоров.

Прошло много времени. Не буду врать, я скучал по игре в туре, по борьбе, по новым вызовам. Сейчас я очень рад увидеться с болельщиками. Вообще, в Индиан-Уэллс здорово, потому что болельщики очень близко к тренировочному корту. Ты чувствуешь их энергию. Я чувствовал себя великолепно, и мне повезло, что я смог снова набрать форму и вернуться", — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.

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В статье: Гаэль Монфис
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