Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир

Две из трех украинских теннисисток преодолели первый раунд на хардовом теннисном турнире в Индиан-Уэллсе.

Леся Цуренко, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сенсационно в двух сетах одолела китаянку Лин Джу. Леся почти в каждом гейме на подаче соперницы имела брейк-поинты.

Даяна Ястремская получила в основную сетку уайлд кард и оправдала доверие организаторов победой над более рейтинговой оппоненткой. Причем, венгерку Анну Бондар Даяна победила всего за 80 минут.

Единственное поражение этой ночью среди украинок было у Марты Костюк. 20-летняя теннисистка в затяжной борьбе уступила шведке Ребекке Петерсон. Игра продолжалась без одной минуты три часа.

Во втором круге Ястремскую ожидает противостояние с чешкой Барборой Крейчиковой, а Цуренко сыграет с хорваткой Донной Векич. Также со второго раунда соревнований стартует первая ракетка Украины, Ангелина Калинина - она встретится с чешкой Линдой Фругвиртовой.

WTA. Индиан-Уэллс. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 95) – Лин Чжу (Китай, 33) 6:4, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция, 103) – Марта Костюк (Украина, 40) 7:5, 5:7, 7:5

Даяна Ястремская (Украина, 142) – Анна Бондар (Венгрия, 79) 6:3, 6:4