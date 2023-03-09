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Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир
Ночью состоялись матчи первого круга
Фото: WTA Tennis
Две из трех украинских теннисисток преодолели первый раунд на хардовом теннисном турнире в Индиан-Уэллсе.
Леся Цуренко, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сенсационно в двух сетах одолела китаянку Лин Джу. Леся почти в каждом гейме на подаче соперницы имела брейк-поинты.
Даяна Ястремская получила в основную сетку уайлд кард и оправдала доверие организаторов победой над более рейтинговой оппоненткой. Причем, венгерку Анну Бондар Даяна победила всего за 80 минут.
Единственное поражение этой ночью среди украинок было у Марты Костюк. 20-летняя теннисистка в затяжной борьбе уступила шведке Ребекке Петерсон. Игра продолжалась без одной минуты три часа.
Во втором круге Ястремскую ожидает противостояние с чешкой Барборой Крейчиковой, а Цуренко сыграет с хорваткой Донной Векич. Также со второго раунда соревнований стартует первая ракетка Украины, Ангелина Калинина - она встретится с чешкой Линдой Фругвиртовой.
WTA. Индиан-Уэллс. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 95) – Лин Чжу (Китай, 33) 6:4, 6:3
Ребекка Петерсон (Швеция, 103) – Марта Костюк (Украина, 40) 7:5, 5:7, 7:5
Даяна Ястремская (Украина, 142) – Анна Бондар (Венгрия, 79) 6:3, 6:4
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