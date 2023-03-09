  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир

Теннис
(1 голосов)

Ночью состоялись матчи первого круга

Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Две из трех украинских теннисисток преодолели первый раунд на хардовом теннисном турнире в Индиан-Уэллсе.

Леся Цуренко, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сенсационно в двух сетах одолела китаянку Лин Джу. Леся почти в каждом гейме на подаче соперницы имела брейк-поинты.

Даяна Ястремская получила в основную сетку уайлд кард и оправдала доверие организаторов победой над более рейтинговой оппоненткой. Причем, венгерку Анну Бондар Даяна победила всего за 80 минут.

Единственное поражение этой ночью среди украинок было у Марты Костюк. 20-летняя теннисистка в затяжной борьбе уступила шведке Ребекке Петерсон. Игра продолжалась без одной минуты три часа.

Во втором круге Ястремскую ожидает противостояние с чешкой Барборой Крейчиковой, а Цуренко сыграет с хорваткой Донной Векич. Также со второго раунда соревнований стартует первая ракетка Украины, Ангелина Калинина - она встретится с чешкой Линдой Фругвиртовой.

WTA. Индиан-Уэллс. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 95) – Лин Чжу (Китай, 33) 6:4, 6:3
Ребекка Петерсон (Швеция, 103) – Марта Костюк (Украина, 40) 7:5, 5:7, 7:5
Даяна Ястремская (Украина, 142) – Анна Бондар (Венгрия, 79) 6:3, 6:4

По теме
yellow-arrow
Супруг Свитолиной высказался о возвращении в тур
yellow-arrow
Новак Джокович сыграет на турнире категории ATP-250 в Баня-Луке
yellow-arrow
Свитолина: Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде