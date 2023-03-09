Гаэль Монфис уступил на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выйти во второй круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга, который стал для француза первым за семь месяцев, Монфис проиграл австралийцу Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).

Индиан-Уэллс (США)

Гаэль Монфис - Джордан Томпсон 6:3, 6:1

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Гаэль Монфис один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джордана Томпсона два эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований Томпсон сыграет с греком Стефаносом Циципасом.