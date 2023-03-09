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Гаэль Монфис уступил на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Француз уступил 87-й ракетке мира
Eurosport.fr
Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выйти во второй круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга, который стал для француза первым за семь месяцев, Монфис проиграл австралийцу Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).
Индиан-Уэллс (США)
Гаэль Монфис - Джордан Томпсон 6:3, 6:1
Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Гаэль Монфис один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джордана Томпсона два эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований Томпсон сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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