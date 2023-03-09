Стэн Вавринка показал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный чемпион "Больших шлемов" Стэн Вавринка опубликовал фото с тренировки в Индиан-Уэллс. Сегодня швейцарец в первом круге сыграет с австралийцем Александром Вукичем.

"Моя улыбка, когда вернулся в Индиан-Уэллс", - написал Вавринка в Twitter.