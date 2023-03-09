  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стэн Вавринка показал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стэн Вавринка показал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Теннисист рад, что смог вернуться в тур

Стэн Вавринка показал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе

Новина українською

Трёхкратный чемпион "Больших шлемов" Стэн Вавринка опубликовал фото с тренировки в Индиан-Уэллс. Сегодня швейцарец в первом круге сыграет с австралийцем Александром Вукичем.

"Моя улыбка, когда вернулся в Индиан-Уэллс", - написал Вавринка в Twitter.

По теме
yellow-arrow
Гаэль Монфис уступил на старте турнира в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Доминик Тим рассказал о подготовке к турниру в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Цуренко и Ястремская преодолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк покинула турнир
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде