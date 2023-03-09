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Стэн Вавринка показал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе
Теннисист рад, что смог вернуться в тур
Трёхкратный чемпион "Больших шлемов" Стэн Вавринка опубликовал фото с тренировки в Индиан-Уэллс. Сегодня швейцарец в первом круге сыграет с австралийцем Александром Вукичем.
"Моя улыбка, когда вернулся в Индиан-Уэллс", - написал Вавринка в Twitter.
My smile ???? when I’m back playing @BNPPARIBASOPEN ????????????????????????#firstround #letsgo #happy #smile #hardwork #trusttheprocess pic.twitter.com/BDPcfzdim9— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 9, 2023
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