Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Энди Маррей - Томаса Мартина 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Маррей пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 20. На счету Этчеверри девять эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде Энди Маррею предстоит встреча с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой, который начнёт выступления на турнире со второго круга.