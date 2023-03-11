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Калинина и Цуренко успешно прошли второй круг Индиан-Уэллс
Матчи были тяжелые
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №29) с победы стартовала на американском Индиан-Уэллс. Наша спортсменка во втором круге соревнований в тяжелом поединке победила представительницу Чехии Линду Фригувиртову (WTA №53).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 7-5) в пользу Ангелины, на счету которой 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 7 из 17 использованных брейков, 5 из 11 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок .
Во третьем круге Калинина сыграет против победительницы встречи Саккари/Роджерс.
Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №95) тоже тяжело, но победно начала турнир. Наша спортсменка одолела хорватку Дону Векич (WTA №23).
Счет матча 2-1 (2-6; 6-2; 6-2) в пользу Леси, на счету которой 0 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков, 9 из 13 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .
Во третьем круге Цуренко сыграет против белоруски Арины Сабаленко (WTA №2).
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