Ястремская покидает Индиан-Уэллс на старте турнира

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №29) проиграла в первом круге на американском Индиан-Уэллс. Наша спортсменка на старте уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (WTA №16).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки поединка, на счету которой 0 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 3 двойные ошибки. На счету Ястремской 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков, 5 из 12 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

Во втором круге Крейчикова сыграет против победительницы встречи Ван/Александрова.