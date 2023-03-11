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Ястремская покидает Индиан-Уэллс на старте турнира

Теннис
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Соперница была непростая

Ястремская покидает Индиан-Уэллс на старте турнира

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №29) проиграла в первом круге на американском Индиан-Уэллс. Наша спортсменка на старте уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (WTA №16).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки поединка, на счету которой 0 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 3 двойные ошибки. На счету Ястремской 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков, 5 из 12 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

Во втором круге Крейчикова сыграет против победительницы встречи Ван/Александрова.

Напомним, что ранее Цуренко и Калинина прошли первый круг соревнований.

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В статье: Даяна Ястремская
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