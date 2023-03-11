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Свитолина проводит тренировки на грунте в Монте-Карло. Фото
Готовится к возвращению
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас проживает в Монте-Карло, где, среди прочего, готовится к возвращению в большой спорт. Экс-первая ракетка нашей страны проводит подготовку на грунтовых кортах. Соответствующие фото Элина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Калинина и Цуренко
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