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Свитолина проводит тренировки на грунте в Монте-Карло. Фото

Теннис
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Готовится к возвращению

Свитолина проводит тренировки на грунте в Монте-Карло. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас проживает в Монте-Карло, где, среди прочего, готовится к возвращению в большой спорт. Экс-первая ракетка нашей страны проводит подготовку на грунтовых кортах. Соответствующие фото Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина и Цуренко вышли во второй круг Индиан-Уэллс.

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В статье: Элина Свитолина
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