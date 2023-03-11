Свитолина проводит тренировки на грунте в Монте-Карло. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас проживает в Монте-Карло, где, среди прочего, готовится к возвращению в большой спорт. Экс-первая ракетка нашей страны проводит подготовку на грунтовых кортах. Соответствующие фото Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина и Цуренко вышли во второй круг Индиан-Уэллс.