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Цуренко о первом матче на Индиан-Уэллс: Я не очень хорошо себя чувствовала

Теннис
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Тем слаще победа

Цуренко о первом матче на Индиан-Уэллс: Я не очень хорошо себя чувствовала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу в первом круге американского Индиан-Уэллс. Ее слова цитирует БТУ:

"Я сегодня не очень хорошо себя чувствовала. Во-первых, на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно понимают. Во-вторых, сегодня утром было сложно проработать всю информацию со вчерашнего дня, и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовиться, но как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе. Потому сегодня было очень сложно играть и физически, и эмоционально.

Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч, и я пыталась максимально собираться на розыгрыши и максимально расслабляться между ними.

Почему она не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо чувствую себя, возможно она такое не уважает" – сказала она.

Напомним, что ранее Ястремская покинула Индиан-Уэллс.

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В статье: Леся Цуренко
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