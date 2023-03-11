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Цуренко о первом матче на Индиан-Уэллс: Я не очень хорошо себя чувствовала
Тем слаще победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала
"Я сегодня не очень хорошо себя чувствовала. Во-первых, на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно понимают. Во-вторых, сегодня утром было сложно проработать всю информацию со вчерашнего дня, и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовиться, но как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе. Потому сегодня было очень сложно играть и физически, и эмоционально.
Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч, и я пыталась максимально собираться на розыгрыши и максимально расслабляться между ними.
Почему она не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо чувствую себя, возможно она такое не уважает" – сказала она.
Напомним, что ранее Ястремская
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